Эксперты рассказали о профессиях, в которых роботы заменят человека

Эксперты ВНИИ труда назвали ряд профессий, представителей которых в скором времени могут заменить роботы.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова специалистов ВНИИ, сперва роботизация дойдет до сотрудников банка, страховых компаний и туристических агентств. Всех их объединяет оформление документов и продажа услуг. Уже сейчас граждане могут удаленно приобрести авиабилет или открыть счет в банке.

Без работы также рискуют остаться администраторы, помощники и другие сотрудники, работающие с большим объемом данных. Вскоре технологии смогут самостоятельно вводить и обрабатывать информацию. При этом они будут делать это гораздо быстрее человека.

Под угрозой исчезновения находится еще одна группа профессий — сотрудники, которые занимаются верификацией и контролем. Речь идет о кассирах, контролерах или охранниках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России предложили узаконить роботов-коллекторов.