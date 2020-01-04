Роспотребнадзор предупредил о том, что денежные купюры могут быть переносчиком инфекции

В Роспотребнадзоре предупредили о том, что бумажные купюры могут быть рассадником инфекций и переносчиком инфекций. В группе риска те, кто получает зарплату наличными и расплачивается не банковской картой.

В ведомстве отметили, что вредоносные микробы могут выживать на банкнотах в течение двух недель. Отмечается, что обезопасить себя россияне могут, сделав прививку от гриппа, которая снижает риск заболеть на 80-90%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Единый медицинский центр (ЕМЦ) выделил десять тысяч доз препарата для вакцинации иностранных граждан против кори. Это первое частное медицинское учреждение в России, участвующее в мероприятиях по иммунизации трудовых мигрантов. Заставить иностранцев прививаться в принудительном порядке невозможно, однако им настоятельно рекомендуют это сделать в ходе получения медкнижки, обязательной для трудоустройства.