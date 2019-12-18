В Петербурге стартовала массовая вакцинация мигрантов от кори

Единый медицинский центр (ЕМЦ) выделил десять тысяч доз препарата для вакцинации иностранных граждан против кори.

Это первое частное медицинское учреждение в России, участвующее в мероприятиях по иммунизации трудовых мигрантов. Заставить иностранцев прививаться в принудительном порядке невозможно, однако им настоятельно рекомендуют это сделать в ходе получения медкнижки, обязательной для трудоустройства.

Выделенных для этих целей десяти тысяч доз лекарства хватит на 3% официально приехавших в Петербург граждан ближнего зарубежья. Подобные меры пришлось принять из-за неблагоприятной ситуации с корью в странах, откуда чаще всего иностранцы приезжают в СЗФО, сообщают в ЕМЦ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что на данный момент более половины жителей Северной столицы сделали прививки от гриппа.