В 2020 году россиян ждут 118 выходных

Новый 2020 год начнется в России с восьмидневных каникул. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Новый 2020 год начнется в России с восьмидневных каникул. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В 2020 году те, кто работает по стандартному графику, смогут отдохнуть 118 дней, среди которых будут не только выходные, но и праздники.

После новогодних каникул россияне выйдет на работу в четверг, 9 января.

День защитника Отечества (23 февраля) и Международный женский день (8 марта) придутся на выходные. Это значит, что следующие за ними дни, то есть понедельники, будут нерабочими.

В мае россияне смогут отдохнуть с 1 по 5 число, а потом еще три – с 9 по 11.

Благодаря Дню России граждане будут отдыхать три дня с 12 по 14 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава СПЧ выступил против выходного дня 31 декабря.