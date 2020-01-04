В МИДе Катара призвали проявлять сдержанность после убийства Сулеймани

В ведомстве отметили, что демонстрация насилия в Ираке может привести к печальным последствиям. Фото: Pixabay

В ведомстве отметили, что демонстрация насилия в Ираке может привести к печальным последствиям. Фото: Pixabay

В МИДе Катара призвали соблюдать сдержанность после убийства в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани.

Это нужно, чтобы избежать последствий прямой или косвенной вооруженной эскалации, сообщает РИА «Новости».

«Министерство иностранных дел Катара настоятельно призывает все стороны проявлять сдержанность», — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что демонстрация насилия в Ираке может привести к печальным последствиям.

Напомним, в ночь на 3 января американские военные нанесли авиационный удар по международному аэропорту Багдада. Операцию инициировал Дональд Трамп. Для ее проведения не было никаких оснований. Жертвами ракетной атаки стали восемь человек, среди которых иранский военный чиновник — генерал Касем Сулеймани. Как пишет CNN, сбой в работе сайта произошел спустя несколько часов после этого инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в столице восточно-африканского государства Сомали, Могадишо, прогремел взрыв. Подорвался заминированный автомобиль, в результате чего погибли 94 человека. Инцидент произошел в субботу, 28 декабря.