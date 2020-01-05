Солнце максимально приблизилось к Земле

Уже в ближайшее воскресенье, 5 января, можно будет наблюдать максимальное сближение Солнца с Землей. Это значит, что размер светила станет больше обычного.

В обратном расположении, то есть на максимально отдаленном расстоянии, космические объекты находились в начале июля. В воскресенье в телескопе Солнце будет на три процента больше по сравнению с летними показателями, сообщает ТАСС, цитируя сотрудницу Московского планетария Людмилу Кошман.

Подобное явление именуется перилегией и наблюдать его можно раз в год. Отметим, что в период наиболее широкого расстояния между планетой и Солнцем Земля находится в 152 миллионах километрах от звезды.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как можно компенсировать нехватку солнечного света в зимнее время года. В частности, стоит внимательно отнестись к освещению.