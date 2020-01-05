Диетолог рассказал, какое количество колбасы безопасно для здоровья

Представитель Министерства здравоохранения России, врач-диетолог Виктор Тутельян объяснил, что есть можно все, главное — в умеренных количествах.
По словам Тутельяна, то же можно утверждать в отношении колбасы. Два тоненьких кусочка сырокопченой колбасы не принесут вред здоровью и фигуре, однако «ломоть» в 100 граммов, съеденный в один присест, негативно скажется на самочувствии.
Врач также подчеркнул, что питание стоит соотносить с физической активностью: если в жизни человека активно присутствует спорт, то колбаса станет не вредным продуктом, а источником энергии, сообщает РИА Новости.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о лучших диетах 2020 года. Победителем стала средиземноморская диета, которая подразумевает полный отказ от сахара, соли и большого количества насыщенных жиров.