Двух девушек нашли в съемной квартире связанными и мертвыми

О пропаже киевлянок родственники заявили еще второго числа.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Обо всем сообщает сайт киевской полиции. Тела двух девушек, 2000 и 2003 года рождения, обнаружила женщина, сдавшая им квартиру на новогодние праздники. Об их пропаже в полицию заявили родственники еще 2 января. Хозяйка жилья нашла бездыханные тела в шкафу на балконе. На трупах – огромное количество ножевых ранений, руки погибших связаны.

Непонятно, как именно все случилось. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, а тела отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Парголово обнаружили бездыханное тело пенсионерки. Пока что никаких подробностей инцидента не разглашается. Труп все еще лежит на асфальте.