Волочкова показала «фрагмент» возлюбленного, которого от всех скрывает

На снимке видны уши мужчины, а также часть бритой головы.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Снимок появился в Instagram-аккаунте балерины Анастасии Волочковой. Она не раз говорила, что нашла свою любовь, но отказывается говорить, о ком идет речь. Тем не менее, танцовщица не перестает интриговать поклонников – на этот раз Волочкова выложила фотографию, на которой за ее спиной находится мужчины. Издалека виднеются только уши и бритая голова.

«Моего любимого вы по-прежнему можете вычислять по носкам, часам, ремням. Но мои ножки в его объятиях вы точно не перепутаете»»,

— подписала снимок балерина.

Некоторые фанаты до сих пор уверены, что Волочкова все придумывает, а мужчина на фото встречен ей случайно на отдыхе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова обнажилась и раскритиковала хейтеров. Балерина заверила, что ее не интересует, о чем думают остальные, пока она отлично проводит время.