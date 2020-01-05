Бранислав Иванович не продлит контракт с «Зенитом»

Капитан петербургского «Зенита» отказался продлевать контракт с клубом.

Бранислав Иванович отказался от предложения руководства клуба с берегов Невы, которое предложило ему контракт по схеме «1+1». Футболист отказался, потому что его не устроила заработная плата. Об этом сообщили Sportska Centrala.

Спортсмена устраивала зарплата в 3,3 млн евро в сезон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в матче чемпионата КХЛ первую победу в этом сезоне одержал петербургский СКА. Со счетом 4:1 СКА обыграли «Динамо». Всю игру СКА одерживали победу со счетом 4:0. На 46-й минуте игры победную шайбу забил Василий Глотов, но на 58-й минуте матча соперник все-таки забил свою первую шайбу.