Бранислав Иванович не продлит контракт с «Зенитом»

Бранислав Иванович не продлит контракт с «Зенитом»
Бранислав Иванович. Фото: fc-zenit.ru

Капитан петербургского «Зенита» отказался продлевать контракт с клубом.

Бранислав Иванович отказался от предложения руководства клуба с берегов Невы, которое предложило ему контракт по схеме «1+1». Футболист отказался, потому что его не устроила заработная плата. Об этом сообщили Sportska Centrala.

Спортсмена устраивала зарплата в 3,3 млн евро в сезон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в матче чемпионата КХЛ первую победу в этом сезоне одержал петербургский СКА. Со счетом 4:1 СКА обыграли «Динамо». Всю игру СКА одерживали победу со счетом 4:0. На 46-й минуте игры победную шайбу забил Василий Глотов, но на 58-й минуте матча соперник все-таки забил свою первую шайбу.

бранислав иванович зенит контакт спорт
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дорога КАД засыпана картошкой: ДТП с «ГАЗелью»
Российский газ получают Греция и Северная Македония по «Турецкому потоку»
Большунов стал победителем гонки «Тур де Ски»
Роспотребнадзор Ленобласти оштрафовал на 2 млн производителей детских подарков
Ученые заявили, что запах изо рта говорит о серьезных проблемах со здоровьем
Организации в Ленобласти смогут получить 30 млн за трудоустройство подростков
Бранислав Иванович не продлит контракт с «Зенитом»
Народный артист России Геннадий Пискунов скончался в клинике