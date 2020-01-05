Петербургский СКА с разгромным счетом обыграл «Динамо»

В матче чемпионата КХЛ первую победу в этом сезоне одержал петербургский СКА. Со счетом 4:1 СКА обыграли «Динамо».

Всю игру СКА одерживали победу со счетом 4:0. На 46-й минуте игры победную шайбу забил Василий Глотов, но на 58-й минуте матча соперник все-таки забил свою первую шайбу.

Свой следующий матч СКА сыграют против «Спартака» во вторник, 7 января. Игра начнётся в 17:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия выиграла Швейцарию со счетом 3:1. Счет был открыт на 22-й минуте.Игра четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года проходила в Тршинце.