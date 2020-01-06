В Японии продали голубого тунца за $2 млн

В Японии продали голубого тунца за $2 млн
Теперь рыба принадлежит владельцу местной сети суши-баров. Фото: pixabay.com

Редкого голубого тунца продали на аукционе в Токио за 1,8 миллиона долларов. Первые в 2020 году торги прошли на рыбном рынке Тоёсу.

Голубой тунец, ушедший с молотка за невероятную сумму, весит 276 килограмм. Таким образом, новый хозяин заплатил за каждый килограмм приобретенной рыбы около 6,5 тысяч долларов. Победителем аукциона оказался владелец местных сетевых суши-баров по имени Киёси Кимура.

Мужчина отметил, что будет рад накормить своих клиентов качественным продуктом. Однако удастся ли ему окупить траты, приготовив её для посетителей, неизвестно. Тем не менее, это не рекордная сумма покупки: в 2019 году аналогичный лот весом в 278 килограмм был продан почти за три миллиона долларов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ботаническом саду Санкт-Петербурга устроили распродажу экзотических растений.

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