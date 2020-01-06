В Хабаровске младенец насмерть замерз на балконе

Как долго он находился на морозе – не уточняется. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Обо всем рассказывают хабаровский издания, ссылаясь на собственные источники. Мать младенца оставила коляску на балконе, в тот день в городе температура опустилась до минус 20 градусов. Ребенок сильно замерз, что и стало причиной его кончины. Ему не было еще даже года.

Как так могло случится – непонятно. Пока что полицейские никак не комментируют происшествие.

Минздрав в связи со смертью малышка отметил, что нужно внимательнее следит за детьми, особенно во время праздников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти после новогоднего застолья умерла 10-месячная девочка. Трагический инцидент произошел 2 января в СНТ «Восход-6», откуда ребенка доставили в медицинское учреждение.