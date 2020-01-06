Парень вступился за женщину и погиб от рук агрессора

Житель Нижегородской области получил ножевое ранение в область сердца и скончался на месте.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Обо всем сообщает пресс-служба областного главка МВД России. Все случилось в городе Павлово – двое молодых людей, 17 и 18 лет, заметили, как на пожилую женщину нападает неизвестный. Они кинулись ей на помощь – агрессор попытался убежать, но парни решили задержать преступника. Не задумываясь, злоумышленник начал махать ножом, травмировав обоих защитников. Несовершеннолетний герой остался жив, а вот его другу не повезло – нож угодил в область сердца.

Погибшему должно было исполниться 19 лет четвертого января, но уже пятого его похоронили. На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемого арестовали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сына, нанесшего матери тридцать ударов ножом, задержали в Ленобласти. Женщина погибла на месте от полученных травм. На данный момент полиция устанавливает детали случившегося.