Леди Гага призналась, что ее неоднократно насиловали

Звезда заявила, что пережитый ужас до сих пор влияет на качество ее жизни – она страдает от посттравматического стрессового расстройства.

Певица и актриса Леди Гага дала откровенное интервью Опре Уинфри. Она рассказала, что в возрасте 19 лет ее неоднократно насиловали. Кто именно надругался над юной звездой, Гага уточнять не стала, но отметила, что знала этого человека с детства. Она также уточнила, что с тех пор борется с серьезным заболеванием. Леди Гага из-за диагноза частенько чувствует головные боли, но ничего не может с собой поделать.

«Я очень рано стала звездой, гастролировала и выступала до определенного момента. И никогда не имела представления, что такое насилие. Но после того, что со мной произошло, я часто чувствовала сильную боль. Такую, как во время надругательства», — разоткровенничалась Леди Гага.

Телеведущая не сдержалась и заплакала во время беседы. Она поблагодарила певицу за смелость показать свою уязвимость.

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