Сафронов прокомментировал задержание обвинившей его в изнасиловании модели

Художник заверил, что девушка участвовала в нескольких скандалах с участием российский звезд.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. О ситуации художник Никас Сафронов высказался в «Вечерней Москве». Он заверил, что модель Марина Рудницкая, а также ее подруга Татьяна Морозова – мошенницы, которые не раз организовывали скандалы, втягивая в них известных людей. Сафронов рассказал, что одна из женщин связалась с ним перед праздниками и заявила о беременности подруги. Она требовала полмиллиона рублей, иначе грозилась пойти на шоу к Андрею Малахову.

Сафронов сразу понял, что его шантажируют, потому что видел и Рудницкую, и Морозову в центре подобных скандалов не раз.

По решению суда одну отправили в СИЗО, а другую – под домашний арест. По предварительным данным, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании и за молчание требовала деньги, а Морозова выступала посредником.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве арестовали модель, обвиняющую Никаса Сафронова в изнасиловании.