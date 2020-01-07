Российским водителям напомнили о важных изменениях в 2020 году

В Новому году российских автомобилистов ждут некоторые изменения. С 2020 года в стране начал действовать ряд новых правил.

Так, с 1 января 2020 года водители могут получить номера как в ГИБДД, так и в салонах автодилеров при покупке авто. Благодаря новым правилам автовладельцы смогут уехать из автоцентра уже на машине с госномерами. Для этого необходимо, чтобы салон автодилеров входил в список организаций с правом на изготовление регистрационных знаков.

Кроме того, теперь при регистрации авто в родном регионе водитель может получить государственные номерные знаки, а также номера, изготовленные в сторонней компании. Такая услуга обойдется водителю не дороже чем в две тысячи рублей, как и в ГИБДД.

Также в ноябре этого года все бумажные ПТС заменят на электронные. Их будут выдавать на отечественные авто и на иномарки. Россиян также ждет возможное повышение цен на машины из-за повышения утильсбора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы самые ожидаемые кроссоверы, которые появятся на российском рынке в 2020 году.