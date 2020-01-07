Душевнобольной петербуржец, «заминировавший» метро и ЛАЭС, отправился в психбольницу

Позже был задержан подозреваемый - с его номера телефона осуществлялся звонок. Фото: pixabay

Позже был задержан подозреваемый - с его номера телефона осуществлялся звонок. Фото: pixabay

Петербургские правоохранители задержали психически нездорового гражданина, сообщившего о «заминировании» городского метро и Ленинградской атомной электростанции.

Как сообщает 78.ru, накануне вечером, 6 января, неизвестный набрал 112 и сообщил, что в скором времени в Петербурге произойдет серия взрывов в метро, наземном общественном транспорте и на ЛАЭС. Конкретной даты, маршрутов общественных транспортов или станций метро он не назвал. Полиция проверила все станции петербургского метрополитена и территорию ЛАЭС, однако подозрительных предметов там не было.

Позже был задержан подозреваемый — с его номера телефона осуществлялся звонок. Им оказался 70-летний местный житель, состоящий на учете у психиатра. Его отправили в больницу №3 им. Скворцова-Степанова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге «заминировали» два отделения полиции.