В Петербурге «заминировали» два отделения полиции

Злоумышленники, с разницей в две минуты, сообщили о якобы заложенных в Колпинском и Приморском отделениях полиции бомбах.

Звонок дежурному о готовящемся «теракте» поступил в воскресенье, 29 декабря, в 22:40. Для преступления хулиганы выбрали 55-е отделение полиции в Колпино. Неизвестный рассказал, что прямо под дверью стражей порядка — самодельное взрывное устройство. Однако специалисты ничего не обнаружили.

В прямом смысле, спустя две минуты, в 22:42 преступник позвонил в полицейское отделение номер 8 в Кировском районе. Однако он сообщил о бомбе, заложенной на участке №44 в Приморском районе Петербурга, рифмующимся с Колпинским. Тем не менее, никакой опасности, как и следовало ожидать, не оказалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ удалось предотвратить теракт в новогоднюю ночь, задержав организаторов.