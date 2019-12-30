В Петербурге «заминировали» два отделения полиции

В Петербурге &#171;заминировали&#187; два отделения полиции
Кто звонил полицейским, неизвестно. Фото: Baltphoto

Злоумышленники, с разницей в две минуты, сообщили о якобы заложенных в Колпинском и Приморском отделениях полиции бомбах.

Звонок дежурному о готовящемся «теракте» поступил в воскресенье, 29 декабря, в 22:40. Для преступления хулиганы выбрали 55-е отделение полиции в Колпино. Неизвестный рассказал, что прямо под дверью стражей порядка — самодельное взрывное устройство. Однако специалисты ничего не обнаружили.

В прямом смысле, спустя две минуты, в 22:42 преступник позвонил в полицейское отделение номер 8 в Кировском районе. Однако он сообщил о бомбе, заложенной на участке №44 в Приморском районе Петербурга, рифмующимся с Колпинским. Тем не менее, никакой опасности, как и следовало ожидать, не оказалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ удалось предотвратить теракт в новогоднюю ночь, задержав организаторов.

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