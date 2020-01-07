Петербуржец ударил ножом своего соседа по коммуналке на Маршала Блюхера

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, тяжело ранившего ножом своего собутыльника-соседа.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ближе к ночи в понедельник, 6 января, в полицию сообщили о ноевом ранении в коммунальной квартире в доме №57/1 по улице Маршала Блюхера.

Прибывшая на место полиция установила, что за пять минут до звонка 34-летний неработающий гражданин, во время распития алкоголя на кухне, ударил ножом своего 35-летнего соседа.

Мужчина госпитализирован в одну из городских больниц в тяжелом состоянии. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прилетевший в Петербург турист отдал 16 тысяч под угрозой ножа.