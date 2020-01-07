Пьяные, устроившие подрыв в Сланцах, ранили подростка бутылкой

Пьяные, устроившие подрыв в Сланцах, ранили подростка бутылкой
Подростка ударили разбитой бутылкой. Фото: Википедия

Под окнами жилого дома в Сланцевском районе Ленобласти четверо неизвестных устроили подрыв неустановленного заряда. После хулиганы вступили в конфликт с очевидцами.

Подрыв произошел вечером 7 января, сообщает 47news. Фрагмент снаряда залетел в открытую форточку квартиры и подпалил занавески.

«Ее удалось быстро потушить, а муж с детьми засобирались на улицу, чтобы проучить хулиганов», — рассказала хозяйка квартиры.

По словам женщины, на улице между компанией хулиганов, ее мужем и сыновьями произошел конфликт. Один из злоумышленников разбил бутылку и «заехал» острым краем по уху подростка. После чего ему, его брату и отцу понадобилась медицинская помощь.

Хозяйка квартиры вызвала полицию. Однако хулиганы скрылись до приезда правоохранителей. На вид мужчинам 20-25 лет, одному из них — примерно 35 лет. Вероятно, хулиганы находились в состоянии опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в деревне Старицы Гатчинского района Ленобласти произошел крупный пожар.

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Пьяные, устроившие подрыв в Сланцах, ранили подростка бутылкой
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