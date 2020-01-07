Эстония не планирует ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией. Об этом заявил спикер Рийгикогу (эстонского парламента) Хенн Пыллуаас.

Он отметил, что даже если договор будет ратифицирован российской стороной, Таллин останется при своей позиции.

«Позиция коалиции состоит в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора», — сказал Пыллуаас в интервью порталу ERR.

Ратификация приведет к аннулированию Тартуского мирного договора и правопреемственности республики и несет огромные юридические последствия, подчеркнул спикер.

Договор о границе между Россией и Эстонией был подписан в 2005 году. В ходе ратификации Таллин включил в него ссылки на положения Тартуского мирного договора от 1920 года. Россия посчитала, что таким образом Эстония получает возможность в будущем предъявлять территориальные претензии (речь идет об Ивангороде в Ленобласти и Печорском районе Псковской области).

В феврале 2014 года стороны подписали новый проект пограничного договора. Для вступления в силу он должен быть ратифицирован парламентами Эстонии и России.