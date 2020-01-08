Росстандарт разъяснил новые правила проверки счетчиков

Новые правила проверки счетчиков вступят в силу в конце сентября 2020 года. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Новые правила проверки счетчиков вступят в силу в конце сентября 2020 года. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В России с сентября 2020 года изменятся правила проверки счетчиков. Единственным способом, который будет иметь юридическую силу, станет запись в реестре Росстандарта.

После проверки счетчика специалисты должны будут внести его данные в реестр ФГИС «Аршин» — ведомственную систему с открытым доступом. Владелец счетчика сможет указать его заводской номер и просмотреть результаты проведенного осмотра.

Бумажные свидетельства о проверке счетчиков будут носить дополнительный характер, сообщает «Российская газета». Оформляться они будут по желанию владельца прибора.

Новые правила, в частности, призваны снизить риск мошенничества и бороться с недобросовестными организациями, которые за деньги выдают свидетельства о проверке, но не проводят реальных испытаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга смогут отправить показания счетчиков воды через Instagram.