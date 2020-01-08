В Иране заявили о второй волне ракетных ударов по базам США

В Иране заявили о второй волне ракетных ударов по базам США
СМИ: по базам США нанесен второй удар. Фото: pixabay.com

В Ираке началась вторая волна ракетных ударов по американским базам. Об этом сообщает иранское агентство TASNIM.

По информации издания, войска Ирана нанесли второй удар по военным объектам США. В атаке были задействованы ракеты. Точное место удара пока не уточняется.

Первый ракетный удар по базам США в Ираке был нанесен в районе 17:30 по времени восточного побережья США 7 января. Как сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, были выпущены более дюжины баллистических ракет по силам США и коалиции в Ираке.

Ответственность за ракетный удар взял Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Атака, по данным телеканала Press TV, была ответом на убийство генерала Касема Сулеймани. Он погиб 3 января в результате ракетного удара США.

Как сообщает CNN, после обстрела базы США в Ираке есть пострадавшие «на иракской стороне». В Пентагоне заявляют, что сведения о пострадавших и масштабах разрушения пока не поступали.

ирак иран пентагон ракетный удар США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Иране заявили о второй волне ракетных ударов по базам США
Кристиан Бэйл может сняться в фильме «Тор: Любовь и гром»
Баскетбойлист «Зенита» Густаво Айон выбыл из строя из-за травмы
Иран нанес удар по военной базе США в Ираке
Росстандарт разъяснил новые правила проверки счетчиков
Онищенко пристыдил россиян за безделье в новогодние выходные
В Ленобласти начали принимать заявки на программу бизнес-акселерации
Гуаидо снова принес присягу «временного президента» Венесуэлы