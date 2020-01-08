Иран нанес удар по военной базе США в Ираке

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял ответственность за ракетный удар по авиабазе Айн ась-Асад в Ираке, на которой дислоцируются войска США.

Ракетный удар был нанесен в качестве ответа на убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает телеканал Press TV. Всего, по предварительным данным, было выпущено порядка девяти ракет.

Сведения о жертвах и масштабах разрушения не поступали. Известно, что удар пришелся на американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака и базу Айн аль-Асад на западе.

В Белом Доме США сообщили, что проинформированы о произошедшем. Президент Дональд Трамп также «внимательно следит за ситуации».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 3 января в результате ракетного удара США погиб глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Похороны его должны были состояться 7 января. Однако из-за количества желающих проситься с генералом церемонию решено перенести. Во время церемонии прощания возникла давка, которая привела к гибели 56 человек.