Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ по итогам матча, который состоялся во вторник, сообщается на сайте турнира.

Первым стал канадский нападающий «Тампы» Картер Верхэйг. Он оформил хет-трик в матче с «Ванкувер Кэнакс» (9:2). Третьей звездой стал форвард «Детройт Ред Уингз» Франс Нильсен, оформивший дубль в матче против «Монреаль Канадиенс» (4:3).

Напомним, «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч состоялся в Вашингтоне. Счет 6:1 в пользу хозяев. В составе «Кэпиталз» отличались Александр Овечкин и Ти Джей Оши, Радко Гудас и Ларс Эллер. Овечкин оформил дубль в этом матче. Гостям удалось отыграть одну шайбу. Автором заброшенной шайбы стал россиянин Артем Анисимов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.