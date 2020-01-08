Водитель ВАЗ умер после удара о фонарь на Волхонском

Водитель ВАЗ умер после удара о фонарь на Волхонском
Место ДТП на Волхонском шоссе. Фото: Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В Красносельском районе Петербурга 8 января скончался 66-летний водитель ВАЗ 2107. Смерть наступила после удара об опору уличного освещения.

Авария произошла на Волхонском шоссе в 12:03. Автомобиль двигался от улицы Красная в сторону улицы Дмитриевской. В районе дома 62 автомобилист не справился с управлением и влетел в фонарный столб.

«От полученных травм скончался», — сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленингрдской области.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка. Уточняется, что асфальт в момент ДТП был сухим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодая женщина, пострадавшая в ДТП на проспекте Тореза в Петербурге, скончалась в больнице. Госпитализирована она была после наезда Kia Rio. Её спустник, мужчина 20-25 лет, погиб на месте ДТП. Авария произошла 7 января в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

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