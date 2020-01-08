Ветер валит дорожные знаки в Петербурге

Ветер в Петербурге набирает силу. Порывов 8 января не выдержали дорожные знаки в разных районах города.

Очевидцы сообщили о падении знака «Уступи дорогу» у Володарского моста, на повороте с набережной на Прямой проспект в Невском районе.

«Теперь все, кто едут с набережной с левым поворотом, считают себя «помехой справа» ( скорее всего), будьте бдительны», — предупредили автомобилистов в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Падение дорожных знаков также зафиксировали на набережной Макарова в Василеостровском районе. Два сооружения упали на газон, пишет «Фонтанка».

Не исключено, что это не последний подобный случай в ближайшие сутки. В четверг, 9 января, порывы ветра в городе могут разогнаться до 15-17 м/с, предупреждает ГУ МЧС России по Петербургу.

Ветер и почти рекордные для января плюс 5 градусов тепла в Петербург принес обширный циклонический вихрь.