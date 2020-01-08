На посетителя ресторана на Московском обрушился потолок

На посетителя ресторана на Московском обрушился потолок
Обрушение произошло в ресторане Market Place на Московском проспекте. Скриншот: Google Maps

В Московском районе Петербурга на посетителя ресторана Market Place обрушилась часть подвесного потолка. Перекладина рухнула ему на голову.

В ресторан Market Place на Московском проспекте, 21 Глеб К. зашел днем 7 января. Внутри с высоты трех метров на него упала деталь подвесного потолка. Посетитель вызвал скорую и был госпитализирован в Мариинскую больницу, пишет «Мегаполис».

Медики осмотрели мужчину и зафиксировали ушибы мягких тканей. Повреждений головного мозга и костей черепа не обнаружено. Несмотря на это, посетитель решительно настроен привлечь руководство ресторана к ответственности. С заявлением он обратился в полицию.

«Если бы это упало на ребенка, то ушибами дело бы вряд ли закончилось», — отметил Глеб.

В ресторане, по словам мужчины, ему предложили в качестве компенсации вернуть деньги за еду. Но он от этого отказался.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из колледжей Петербурга в классе обрушился потолок.

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На посетителя ресторана на Московском обрушился потолок
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