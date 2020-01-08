Уровень воды в Неве повысился из-за ветра и непогоды

Уровень воды в Неве повысился из-за ветра и непогоды
Река Нева. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

На Петербург 8 января обрушился сильный ветер. Из-за непогоды уровень воды в Неве заметно поднялся и превысил 100 см. Об этом свидетельствуют данные гидропоста у Горного университета.

К 17:00 уровень воды поднялся до 96 сантиметров, а в 21:00 составлял уже 110 сантиметров. Причиной этого могли стать сильный ветер и зимние дожди.

Уровень воды в Неве у Горного университета. Скриншот: spun.fkpkzs.ru

Впрочем, бояться затоплений петербуржцам рано. Наводнениями считаются подъемы уровня воды на более, чем 160 сантиметров над ординаром. Опасным считается уровень более 210 сантиметров.

Ветреная погода сохранится в Петербурге до четверга. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 января в городе ожидается усиление ветра до 8-13 м/с. Местами порывы достигнут 17 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за ветра в Петербурге упали дорожные знаки.

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Уровень воды в Неве повысился из-за ветра и непогоды
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