Уровень воды в Неве повысился из-за ветра и непогоды

На Петербург 8 января обрушился сильный ветер. Из-за непогоды уровень воды в Неве заметно поднялся и превысил 100 см. Об этом свидетельствуют данные гидропоста у Горного университета.

К 17:00 уровень воды поднялся до 96 сантиметров, а в 21:00 составлял уже 110 сантиметров. Причиной этого могли стать сильный ветер и зимние дожди.

Впрочем, бояться затоплений петербуржцам рано. Наводнениями считаются подъемы уровня воды на более, чем 160 сантиметров над ординаром. Опасным считается уровень более 210 сантиметров.

Ветреная погода сохранится в Петербурге до четверга. По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 9 января в городе ожидается усиление ветра до 8-13 м/с. Местами порывы достигнут 17 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за ветра в Петербурге упали дорожные знаки.