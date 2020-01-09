Солдат-срочник, расстрелявший сослуживцев в Забайкалье, написал открытое письмо

Солдат -срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял сослуживцев в Забайкальском крае, обратился с открытым письмом к родственникам погибших. Письмо разместил Telegram-канал Baza.

В письме он просит прощения и сожалеет, что «не смог сдержаться и пошел на крайний шаг».

«Я хотел служить, защищать Родину, после службы я и дальше хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда», — написал Шамсутдинов.

Напомним, 25 октября произошла стрельба на территории войсковой части 54160 в поселке Горный. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. В результате стрельбы погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины.

Кроме того, отец Шамсутдинова предположил, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части. Суд арестовал Рамиля Шамсутдинова. По решению суда, он будет находиться под стражей до 27 декабря. На допросе он сказал, что не жалеет о своем поступке. Незадолго до трагедии в воинской части в Забайкалье между солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами произошел конфликт. Сослуживцы пытались заставить его мыть полы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что комиссия Министерства обороны России, проводящая проверку в поселке Горный в Забайкальском крае после инцидента, когда были убиты восемь военнослужащих, назвала причину произошедшего.