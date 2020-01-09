За время новогодних праздников в Петербурге произошло 1700 ДТП

В новогодние праздники в Петербурге произошло более 1700 ДТП. Об этом заявила начальник 5-го отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Татьяна.

Она также отменила, что в этом году произошло на 500 ДТП меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самый «пик» дорожных происшествий был зафиксирован 31 декабря и 7 января.

В авариях пострадали за этот период 130 человек. Жертвами стали 12 человек.

Резонанс вызвало смертельное ДТП на Тореза. Напомним, ДТП произошло около 17:40 7 января в зоне нерегулируемого пешеходного перехода у дома 9 по проспекту Тореза. За рулем Kia Rio находился 37-летний мужчина. Он сбил двух подростков, 15 и 16 лет. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП 15-летний молодой человек от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, 16-летняя девушка в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу, где от полученных телесных повреждений скончалась.Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербургавечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено. ДТП произошло на пересечении Боровой улицы и набережной Обводного канала.