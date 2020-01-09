Суд продлил домашний арест экс-главе Ростехнадзора по делу о мошенничестве

Суд продлил домашний арест экс-главе Ростехнадзора по делу о мошенничестве
Григорий Слабиков. Фото: Ростехнадзор

Санкт-Петербургский городской суд продлил домашний арест в отношении Григория Слабикова, обвиняемого в мошенничестве на сумму более чем 5 млрд рублей.

По решению суда он будет находиться под домашним арестом до 11 апреля 2020 года.

суд разрешил Слабикову пользоваться телефоном для общения с супругой и друзьями, за исключением лиц, проходящих по данному делу в качестве потерпевших, свидетелей и обвиняемых.

Григория Слабикова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с 2009 по 2017 год он вместе с дочерью путем обмана похитил денежные средства компенсационных фондов и членских взносов Союза проектных организаций «Стандарт-Проект», Союза организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» и Союза инженеров-изыскателей «Стандарт-Изыскания».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обвиняемому по делу о взяточничестве бывшему главе банковского отдела ФСБ Кириллу Черкалину приносили крупные суммы денег прямо на Лубянку, к зданию ФСБ.

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