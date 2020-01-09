Ремонты региональных трасс в Ленобласти начнутся в апреле и мае

Ленобласть досрочно заключила госконтракты на проведение ремонтов региональных трасс. Это гарантирует, что дорожники приступят к ремонтам весной, с наступлением устойчивой плюсовой температуры воздуха.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, предполагается, что подрядчики завершат все основные работы, требующие ограничения транспорта, до середины лета.

Ремонтная программа обойдется в сумму порядка одного миллиарда рублей. Все работы будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Речь идет о ремонте участков Токсовского и Выборгского шоссе, подъезда к деревне Хиттолово и трассе «Петербург — Запорожское — Приозерск» на границе с Петербургом во Всеволожском районе.

В Выборгском районе будет заменен асфальт на участке дороги «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково», в Тосненском — «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки», в Гатчинском — «Гатчина — Ополье». В Волосовском районе отремонтируют участок трассы «Жабино — Губаницы — Волосово».

ГКУ «Ленавтодор» проконтролирует проведение дорожных работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти ограничат движение транспорта из-за ремонта дорог.