На Самбурскую обрушилась критика после того, как актриса назвала соотечественников «быдлом»

Однако нашлись и те, кто разделили точку зрения Настасьи. Фото: Instagram @samburskaya

Однако нашлись и те, кто разделили точку зрения Настасьи. Фото: Instagram @samburskaya

Актриса Настасья Самбурская нелестно отозвалась о соотечественников. Звезда выложила в Instagram пост, где отметила невоспитанность российских туристов и назвала их «быдлом».

Артистка проводит новогодние праздники на Бали, отдыхая от динамичных будней в тихом, семейном отеле. Однако спустя несколько дней спокойного времяпрепровождения Настасья столкнулась с громкой музыкой на пляже. Оказалось, что устроили дискотеку и помешали актрисе отдохнуть соотечественники.

Поведение российских туристов возмутило Самбурскую, и она написала гневный пост в Instagram, в котором поинтересовалась, «зачем вести себя как быдло?». В ответ звезда получила массу едких комментариев. Интернет-пользователи называли актрису избалованной и посоветовали отправиться на необитаемый остров.

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