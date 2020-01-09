Клещи могут быть опасны и в зимнее время

Теплой зимой на природе все равно стоит быть осторожным. Фото: pixabay.com

Теплой зимой на природе все равно стоит быть осторожным. Фото: pixabay.com

Финский исследователь из университета Турку Яни Сормунен выяснил, что время года не влияет на активность опасных насекомых.

Оказалось, что теплая и бесснежная зима, — как, например, сейчас в Петербурге, Ленинградской области и многих других регионах России и зарубежья, — способствует развитию активности клещей. Именно отсутствующий снежный покров, как правило, мешает переносчикам инфекций передвигаться.

Кроме того, деятельность клещей обычно снижается вследствие опускающейся температуры. Учитывая оба фактора, стоит быть осторожным на природе даже в январе, сообщает портал yle.UUTUSET.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о перечне самых опасных ресторанных блюд, составленном Роспотребнадзором. Лидерами по отравлениям в заведениях являются салаты, кремовые пирожные и торты, а также мясные блюда.