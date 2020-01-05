Роспотребнадзор озвучил самые опасные ресторанные блюда

Наиболее рискованные позиции в заведениях — салаты, кремовые пирожные и мясные блюда, сообщает Роспотребнадзор.
В пресс-службе ведомства напоминают, что зачастую работники ресторанов и кафе не соблюдают санитарные нормы, вследствие чего велики шансы отравиться. Наиболее рискованными в плане возникновения инфекций считаются салаты с большим количеством ингредиентов и щедро сдобренные майонезом.
Кремовые торты и пирожные также могут сыграть с посетителями заведения злую шутку. Стоит внимательно относиться к выбору мясных блюд: шавермы, паштетов, котлет и других. Плохо промытые фрукты и овощи могут переносить на себе множество инфекционных заболеваний, таких как сальмонеллез и дизентерия.
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