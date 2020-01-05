В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от обморожений

Больше всего обморожениям подвержены нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног. Фото: pixabay.com

Больше всего обморожениям подвержены нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре жителям России рассказали, как уберечься от обморожений в зимнее время года. В первую очередь, не стоит использовать горячую воду.

О том, как защитить кожу от губительного воздействия холода, сообщили на официальном сайте Роспотребнадзора. В памятке также отмечаются первые симптомы обморожения, среди которых — покраснение, покалывание и онемение кожи.

В ведомстве настоятельно рекомендуют не растирать пораженные участки снегом и не использовать электрические грелки, иначе можно получить ожог. Стоит подержать пораженные участки под теплой, но не горячей водой. Если кожа стала белеть и на ней стали появляться волдыри, нужно срочно обратиться за помощью врачей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор изучил производство сладких подарков для детей в Санкт-Петербурге.