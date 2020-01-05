Роспотребнадзор проверил производство сладких новогодних подарков в Петербурге

Во время школьных каникул дети активно доедают сладкие подарки. Роспотребнадзор решил проверить их производство и выявил многочисленные нарушения на некоторых предприятиях.
Представители ведомства посетили более пятидесяти петербургских компаний, занимающихся производством новогодних сладостей, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора. В частности, сотрудники изучили документацию продуктов, входящих в состав конфет.
Приоритетным для ведомства остаются безопасность детских лакомств. Проверка 89 наборов сладких подарков показала, что на многих предприятиях не соблюдаются санитарно-технические нормы. Так, пищевую продукцию хранят вместе с несъедобной, а выделенная площадь для хранения брака на некоторых заводах и вовсе отсутствует.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор изъял 35,5 тысяч единиц запрещенного в России снюса.