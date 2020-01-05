Роспотребнадзор проверил производство сладких новогодних подарков в Петербурге

Роспотребнадзор проверил производство сладких новогодних подарков в Петербурге
Далеко не все конфеты оказались безопасными для детей. Фото: pixabay.com

Во время школьных каникул дети активно доедают сладкие подарки. Роспотребнадзор решил проверить их производство и выявил многочисленные нарушения на некоторых предприятиях.

Представители ведомства посетили более пятидесяти петербургских компаний, занимающихся производством новогодних сладостей, сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора. В частности, сотрудники изучили документацию продуктов, входящих в состав конфет.

Приоритетным для ведомства остаются безопасность детских лакомств. Проверка 89 наборов сладких подарков показала, что на многих предприятиях не соблюдаются санитарно-технические нормы. Так, пищевую продукцию хранят вместе с несъедобной, а выделенная площадь для хранения брака на некоторых заводах и вовсе отсутствует.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор изъял 35,5 тысяч единиц запрещенного в России снюса.

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