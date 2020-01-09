В Нью-Йорке начался судебный процесс над Харви Вайнштейном

В самом начале заседание, как и ожидалось, столкнулось с трудностями: сложно найти присяжных, которые смогут быть объективными и беспристрастными в деле, получившем такую широкую огласку.

Суд над известным голливудским продюсером Харви Вайнштейном, обвиняемом в многочисленных эпизодах домогательств и изнасилований, начался в среду, 8 января. При этом 43 из 120 потенциальных присяжных отказались участвовать в заседании из-за невозможности быть справедливыми.

Так или иначе, большая часть вовлеченных в процесс людей признают продюсера виновным. Защита Вайнштейна предполагает, что слушание займет полтора-два месяца и завершится в начале марта. В случае, если им не удастся переубедить суд, Харви грозит пожизненное заключение.

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