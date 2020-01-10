Старшеклассник из Тельмана оказался в больнице после ссоры с любимой

Под окнами пятиэтажного дома в Тосненском районе Ленобласти нашли школьника с кровью на руках, его доставили в реанимацию.
Как сообщает 47news, бригада скорой помощи доставила 17-летнего юношу из Тельмана в Детскую городскую больницу №1 Петербурга. Его поместили в реанимацию после падения из окна пятого этажа.
Согласно предварительной информации, перед произошедшим одиннадцатиклассник поругался со своей девушкой.
Медики диагностировали у него ушиб легких и черепно-мозговую травму.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Тамбасова под окнами дома нашли покалеченную женщину.