Старшеклассник из Тельмана оказался в больнице после ссоры с любимой

Школьник был найден под окнами квартиры. Фото: pixabay

Школьник был найден под окнами квартиры. Фото: pixabay

Под окнами пятиэтажного дома в Тосненском районе Ленобласти нашли школьника с кровью на руках, его доставили в реанимацию.

Как сообщает 47news, бригада скорой помощи доставила 17-летнего юношу из Тельмана в Детскую городскую больницу №1 Петербурга. Его поместили в реанимацию после падения из окна пятого этажа.

Согласно предварительной информации, перед произошедшим одиннадцатиклассник поругался со своей девушкой.

Медики диагностировали у него ушиб легких и черепно-мозговую травму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Тамбасова под окнами дома нашли покалеченную женщину.