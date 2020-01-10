В Москве уволили сотрудников ФСБ, снимавших перестрелку на Лубянке

В Москве уволили сотрудников ФСБ, снимавших перестрелку на Лубянке
Стрельба в центре Москвы. Фото: скриншот видео с места происшествия

Центральный аппарат ФСБ России уволил пять сотрудников, снимавших на видео нападение на Лубянке.

Как сообщает издание Znak.com со ссылкой на источники, уволили из органов также сотрудников, которые пересылали видео в мессенджерах или передавали их СМИ.

По данным источника РБК, в ФСБ в отделе «П» были уволены 16 человек.

Напомним, перестрелка произошла вечером 19 декабря возле здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве.Стрельбу открыл житель Московской области Евгений Манюров. Жертвами происшествия стали два человека. Нападавшего застрелили ответным огнем.

Мотивы нападения стрелка пока не называются. Есть версия, что целью стрельбы могла быть провокация накануне Дня работника органов госбезопасности России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники ФСБ задержали двух россиян, готовивших теракт в Петербурге.

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