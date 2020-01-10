МАК заявил о готовности помочь Ирану в расследовании катастрофы украинского Boeing 737

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в случае обращения иранской стороны готов оказать содействие в расследовании крушения украинского самолета в Тегеране.

«В случае обращения иранской стороны МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования», — заявили в пресс-службе.

Рано утром 8 января самолет «Международных украинских авиалиний» Boeing 737 потерпел крушение под Тегераном. Украинский самолет Boeing 737, летевший из Тегерана в Киев, рухнул у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Спустя две минуты после взлета диспетчеры потеряли связь. На борту самолета находились 176 человек. При крушении самолета все члены экипажа и пассажиры погибли. На борту находились граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.