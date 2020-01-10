Водителей Петербурга предупредили о тумане на дорогах

Водителей Петербурга предупредили о тумане на дорогах
Туман. Фото: pixabay

На Петербург надвигается туман, поэтому водителей просят быть бдительнее.

Об этом предупреждает МЧС по Петербургу.

Сегодня в Петербурге ожидается туман. На появление тумана влияет гребень антициклона. Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что из-за антициклона в облаках появятся небольшие прояснения, осадков не ожидается.

В случае, если видимость на дороге меньше двух метро, то стоит остановиться на обочине, включить «аварийку» и переждать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гидрометцентр рассказал о погоде на предновогоднюю неделю.

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