Водителей Петербурга предупредили о тумане на дорогах

На Петербург надвигается туман, поэтому водителей просят быть бдительнее.

Об этом предупреждает МЧС по Петербургу.

Сегодня в Петербурге ожидается туман. На появление тумана влияет гребень антициклона. Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что из-за антициклона в облаках появятся небольшие прояснения, осадков не ожидается.

В случае, если видимость на дороге меньше двух метро, то стоит остановиться на обочине, включить «аварийку» и переждать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Гидрометцентр рассказал о погоде на предновогоднюю неделю.