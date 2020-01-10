Создатель World of Tanks Макаров метит в Госдуму

Создатель World of Tanks Макаров метит в Госдуму
Заседание Госдумы РФ. Фото: duma.gov.ru

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать свою партию и принять участия в выборах в Госдуму РФ.

Макаров сообщил об организации «Партии прямой демократии». Её члены намерены выдвигаться на региональных выборах 2020 года и побороться за места в Госдуме в 2021 году.

Учредительный съезд запланирован на март. В оргкомитет войдут Вячеслав Макаров, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, заместитель начальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и совладелец компании GR-Consulting S.r.lТимофей Шевяков.

Партия намерена разработать собственное мобильное приложение для голосования членов движения. В его основу лягут технологии Blockchain.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России предложили ввести факультативы по компьютерным играм. Школьников могут начать обучать Dota 2, World of Tanks, Minecraft и т.д.

world of tanks выборы госдума партия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге суд отправил в колонию гражданина Турции за то, что тот нанес ...
В Ленинградском зоопарке умерла дружившая с рысью кошка Дуся
На пересечении Маршала Жукова и Стачек произошло ДТП. Скорая и реанимация ...
Марк Цукерберг сделал прогноз на десятилетие
Компания в Петербурге оштрафована на полмиллиона за подкуп
Создатель World of Tanks Макаров метит в Госдуму
Для физлиц в России ввели новые налоговые льготы
Стоимость проезда по ЗСД вырастет с 18 января