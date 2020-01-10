Создатель World of Tanks Макаров метит в Госдуму

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров планирует создать свою партию и принять участия в выборах в Госдуму РФ.

Макаров сообщил об организации «Партии прямой демократии». Её члены намерены выдвигаться на региональных выборах 2020 года и побороться за места в Госдуме в 2021 году.

Учредительный съезд запланирован на март. В оргкомитет войдут Вячеслав Макаров, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, заместитель начальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин, гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов и совладелец компании GR-Consulting S.r.lТимофей Шевяков.

Партия намерена разработать собственное мобильное приложение для голосования членов движения. В его основу лягут технологии Blockchain.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России предложили ввести факультативы по компьютерным играм. Школьников могут начать обучать Dota 2, World of Tanks, Minecraft и т.д.