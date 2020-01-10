В Ленинградском зоопарке умерла дружившая с рысью кошка Дуся

В Ленинградском зоопарке умерла дружившая с рысью кошка Дуся
Кошка Дуся (справа) с рысью Линдой. Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке на 13-м году жизни скончалась домашняя кошка Дуся. Петербуржцам она известна за свою крепкую дружбу с соседкой по вольеру рысью Линдой.

Дуся скончалась 3 января 2020 года, сообщает Ленинградский зоопарк. Причины смерти питомицы неизвестны.

Дуся и Линда. Фото: Ленинградский зоопарк

В 2007 году котенка Дусю подселили в вольер к двухмесячной рыси Линде. Таким образом гостям зоопарка хотели показать разницу между представителями кошачьих одного возраста.

«Линда и Дуся сразу подружились, несмотря на то, что кошка часто подворовывала еду своей большой соседки», — рассказывают в Ленинградском зоопарке.

Животные провели вместе всю жизнь и крепко сдружились. Их часто видели вместе играющими и спящими.

Кошка Дуся (справа) с рысью Линдой. Фото: Ленинградский зоопарк
Линда и Дуся. Фото: Ленинградский зоопарк

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала, что в Ленинградском зоопарке поселились валлийские овцы, венценосные голуби, черный гриф, северный олень и альпака.

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