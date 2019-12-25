Ленинградский зоопарк обзавелся новыми животными

Ленинградский зоопарк обзавелся новыми животными
Альпака. Фото: pixabay

Животные из Московской области переехали в Ленинградский зоопарк Петербурге под Новый год. Теперь там живут валлийские овцы, венценосные голуби, черный гриф, северный олень и альпака.

Венценосные голуби, которые отличаются от обычных объемным оперением и большим размером, поселились в вольере павильона «Приматы». Кудрявого барана и двух валлийских овец временно разместили возле козлиной горки, ближе к лету их поселят на контактной площадке «Детского зоопарка».

Пара северных оленей теперь живет на оленьем круге, черно-белая альпака — в верблюжатнике, а самец черного грифа уже адаптировался в домике, с которого открывается вид на весь зоопарк.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке поселился новый питомец — броненосец Шарик.

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