В Ленинградском зоопарке поселился новый питомец — броненосец Шарик

В Ленинградском зоопарке появился броненосец по имени Шарик. За необычного постояльца петербургскому зоопарку пришлось отдать 20 лягушек, двух ящериц и пять зайцев.
Шарика доставили в Северную столицу в рамках международного обмена животными. Новое прозвище броненосец получил не просто так – животное может сворачиваться в клубок.
Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», пока зверь находится на карантине, из-за чего будет изолирован еще месяц. Посетители зоопарка смогут увидеть Шарика не раньше конца января.
После карантина его посадят в павильон «Приматы». Соседями броненосца могут стать обезьяны.
Отметим, что такие броненосцы обитают в Бразилии. За последние годы их численность сократилась на 30%.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о прибытии броненосца в Пулково.