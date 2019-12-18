В Ленинградском зоопарке поселился новый питомец — броненосец Шарик

В Ленинградском зоопарке появился броненосец по имени Шарик. За необычного постояльца петербургскому зоопарку пришлось отдать 20 лягушек, двух ящериц и пять зайцев.

Шарика доставили в Северную столицу в рамках международного обмена животными. Новое прозвище броненосец получил не просто так – животное может сворачиваться в клубок.

Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», пока зверь находится на карантине, из-за чего будет изолирован еще месяц. Посетители зоопарка смогут увидеть Шарика не раньше конца января.

После карантина его посадят в павильон «Приматы». Соседями броненосца могут стать обезьяны.

Отметим, что такие броненосцы обитают в Бразилии. За последние годы их численность сократилась на 30%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о прибытии броненосца в Пулково.