В Петербурге суд отправил в колонию гражданина Турции за то, что тот нанес четыре удара ножом своему соотечественнику

В Петербурге суд приговорил гражданина Турции к одному году и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что он летом прошлого года на углу дома 12 по ул. Туристской и дома 124 по ул. Школьной в Приморском районе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанёс своему соотечественнику не менее четырех ударов ножом, причинив тяжкий вред здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, тяжело ранившего ножом своего собутыльника-соседа.