Зритель, пнувший полицейского в БКЗ «Октябрьский», получил условный срок

Смольнинский районный суд приговорил жителя Петербурга лишению свободы сроком на шесть месяцев условно с испытательным сроком на полгода.

Суд установил, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения в «Большом концертном зале «Октябрьский» выразился грубой нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции «чем унизил его честь и достоинство, как представителя власти, также нарушил нормальную деятельность органов власти и подорвал их авторитет перед лицом общества».

Также нетрезвый зритель нанес полицейскому удар ногой в область живота. Инцидент произошло 9 мая прошлого года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Саратове застрелили сотрудника патрульно-постовой службы полиции, когда он находился при исполнении. Мужчина скончался из-за потери крови.